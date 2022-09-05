Adalet Bakanlığına bin 500 personel alınacak

Haber: C. Kutay Aykan

Sınav ve mülakat sonucunda, bin 200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 150 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26- 27 Kasım 2022 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ

Ankara-Çankaya, Ankara-Yenimahalle, İstanbul-Kadıköy, Maltepe, Ataşehir, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer ve İzmir-Karşıyaka, Bornova, Çiğli.

SINAVLARA BAŞVURULAR

Adaylar başvurularını, 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle), mobil uygulamalarından ya da diledikleri bir Başvuru Merkezi’nden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

MÜLAKATA KAÇ KİŞİ GİRECEK

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (bin 200) üç katı fazlası olan 3 bin 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3 bin 600’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3600’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450’nci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) üç katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450’nci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip edini.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız” ibaresi yazılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 10:51