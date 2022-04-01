Adalet için adliyeye gittiler





Haber: Erdal Tanrıverdi

SES Bolu Şube Yönetim kurulu adınaŞube Eş Başkanı Kevser Yongacı Pala yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“30 Mart 2023 Çarşamba günü Bolu İdare Mahkemesinde İzzet Baysal Kadın Doğum Ünitesi gebe okulu ve menopoz okulu eğitimcisi sendika işyeri temsilcimiz Fatma Öztürk KOÇYİĞİT’ in haksız ve hukuksuz bir şekilde idare tarafından görev yerinin değiştirilmesi ile ilgili açtığımız davanın duruşması yapılmıştır.Davaya çok sayıda gebe okulunda eğitim alan anneler, bebekler, meslektaşlarımı, sendika aktivistlerimiz ve genel merkez hukuk büromuzdan Avukat Öztürk TÜRKDOĞAN katılmıştır.Katılımlarıyla bu davaya destek olan, bizleri arayan herkese yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz.Mahkemenin hukuka uygun, adil bir karar vereceğini umut ediyoruz”