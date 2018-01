Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl yönetimi 36. Kongresini Köroğlu Kongre Salonunda gerçekleştirdi. Sadece Kazım Karsu’nun aday olduğu kongrede blok liste oylandı. Kongreye Genel Başkan eski Yardımcısı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran, Gaziantep Milletvekili Bolu eski Valisi Ali Serindağ ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Yrd. Doç. Dr. Burak Cop, Düzce İl Başkanı Zekeriya Kozan, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Aydın ve Merkez İlçe Başkanı katıldı. Kongrede ilk olarak CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, “Ülkemiz dört bir yandan sarılmış, abluka altındadır. Hedef, Türkiye Cumhuriyetini ve Mustafa Kemal Atatürk’ü itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları, Milletvekilleri, İl-ilçe başkanları kumpaslarla karşı karşıyadır. Görüyoruz, bazılarına iftiralar atılıyor. Bizden FETÖ’cü metöcü çıkmaz. Bizden çıksa çıksa Mustafa Kemal’in askeri çıkar” dedi.

“YOKSA YARIN ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNE BAKARKEN ZORLANIRIZ”

Kongrede siyasi konuşmalarda söz alan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan konuşmasına parti içindeki çatışma ortamından bahsederek başladı. Özcan, “Parti içerisinde mücadelenin dozu çok artmıştı biliyorsunuz. Baktık ki 2019 geliyor. İl Başkanımızla oturup uzlaştık zaten uzlaşılmayacak bir konu da yoktu. Bu uzlaşmanın ardından partiye bir rahatlama geldi farkındasınızdır. Bu süreçte yeterince hakkını veremediğimiz, liyakat sağlayamadığımız arkadaşlarımızdan helallik istiyorum, kimse kusurumuza bakmasın” dedi. Özcan konuşmasında seçimlere de değindi. Özcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konu çok önemli. Bu kongre sonucunda gidilecek olan 2019 seçimlerinde bu ülkenin başına bela olanlardan kurtulamazsak bu gidişatın dönüşü yok. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemiyi limana güvenle götürmemiz lazım. Onun için bu kongre çok önemli. İl ilde, ilçeler ilçelerde başarılı olmak zorundadır. Yoksa yarın çocuklarımızın gözlerine bakarken zorlanırız”

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM”

Geçen hafta yapılması planlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı açıklanan AK Parti İl Kongresinin iki gün kala iptal edilmesine de değinen Özcan, “Herkes bizim kadar şanslı değil. Biz il kongremizi yapabiliyoruz. Geçen hafta Bolu’da bir kongre yapılacaktı. Ne kadar demokratik bir parti ki, seçime iki gün kala iptal edildi. Neden iptal edildiğini kimse bilmiyor, sormuyor, soramıyor. İl Başkanı istifa ediyor, neden istifa ettiğini bilmiyor. Ben FETÖ’cü müyüm, ihaleye fesat mı karıştırdım? Neden istifa etti kendisi de bilmiyor. Ben ne yaptım da kongre iptal edildi diyordur. Atanan il başkan vekilinin 17-25 Aralık sürecinde yazdıkları ortaya saçılıyor. FETÖ’nün siyasi kanadına girilsin diyoruz. Buradan Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyor ve suç duyurusunda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“KAMUOYUNDAKİ İTİBARIMIZA ZARAR VERDİNİZ”

Özcan’ın konuşmalarından sonra Divan Başkanından söz isteyen Hüseyin Cahit Çıngı, kürseye Kazım Karsu’nun elinde Adalet parkının yer aldığı resmi kürseye astı. Konuşmasında Adalet yürüyüşüyle ilgili hazırlanan slayta ve seçim blok liste halinde yapılması noktasında Kazım Karsu’ya tepki gösterdi. Çıngı; “Burada bir sat konuşacak kadar doluyum ve o birikimde var. Eşime suya ve sabuna dokunmayacağım diye söz verdim. Ama sabun ve su kirliyse yapacağım fazlada bir şey yok. 2003 yılında parti içerisinde mücadele ettiğimiz zamanlarda kendisi İstanbul delegesi olan ve daha sonra il başkan yardımcılığı da yapmış olan bir arkadaşımızın sözünü anımsayarak başlıyorum. Zaman zaman parti içersindeki sorunlarda bize dert yanarak omurgasına bilye taktıranlar var derdi. Bakıyorum da o İstanbul’daki hastalık buradaki bazı arkadaşlarımıza da sirayet etmiş. Ne yazık ki bu virüs bizde bulaşmış. Bundan büyük bir üzüntü duyuyorum. Yarın herkes sabah kaktığında aynaya baksın. Bende bakacağım. Ben baktığım zaman onurlu, ülkesini, partisini, ailesini seven birisini göreceğim. Bazı için ne yazık ki iki yüzlü, riyakar bir siluetle karşılaşacaklar. Hikayedeki çocuğun masumiyetiyle söylüyorum; Kral Çıplak Kral Çıplak Kral Çıplak. Kazım ağabey yanlış yaptınız. Bunca yıllık emeğinize, partimize, kamuoyundaki itibarımıza zarar verdiniz. Bu sizin kişiliğinizle alakalı değil. Partimizin yeni birilerini vitrine çıkaramamış olmasıyla alakalıdır. Ne yazık ki yayınlanan o adalet yürüyüşüyle ilgili ve daha sonraki süreçle ilgili ben bir karede yoğum. Biz 25 gün adalet şiarıyla yürüdük. Genel Başkanımız her konuda adalet dedi. O 5 günlük adalet yürüyüşün işte konu başlıkları. İlk olarak seçimde adalet. Tabi ki ülkemizdeki seçimdeki adaleti savunacağız. Ama parti içerisindeki seçim adaleti ne olacak? Diğer bir başlık emeğe adalet. Emek her alanda emektir. Emekçiler bizim baş tacımızdır. Parti İçin emek verenlerin hakları ne olacak? Ne yazık ki bu kongreye katılan bir çoğu delege değil. Ben kendime olan saygımdan, partililere olan sevgimden bunları söylemek zorundayım. Konu başlıklarından biriside siyasette, kadın haklarında adalet. Tabi ki Türkiye genelinde siyasette, kadın haklarında adaleti istiyoruz. CHP olarak zaten bunun en büyük savunucusu biz olmak zorundayız. Ama kendi kapımızın önünü temizlemeden bunu nasıl savunabiliriz Sayın Başkan? Adalet istiyoruz. Bunu parti büyüklerimizin vicdanlarına bırakıyorum. Partinin vicdanı yara aldı” dedi.

“BİZİM BERABER BİRLİK İÇERİSİNDE HAREKET ETMEMİZ LAZIM”

Çıngı’nın konuşmalarına Merkez İlçe Başkanı Ersan Türoğlu cevap verdi; “Ülke bu kadar risk, sorun altındayken elbette bizim beraber birlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Evet Cahit Çıngı’nın konuşmasını dinledim ve cevap vermek istiyorum. Sayın Çıngı sizin aday olmanızı engelleyen bir şey mi oldu? Sizin sürecinizi engelleyen bir şey varsa lütfen bunu dile getirin. Çünkü burada bizleri itham altında bırakmış oluyorsunuz. Sanki bizlere İl Başkanı yeniden aday olma konusunda baskı yapmış. Bizde bunu bizimle hareket eden delegelere baskı yaparak sağlamışız gibi konuşuyorsunuz. Ben Merkez İlçe Başkanı olarak bir tane bile delegeyi arayıp baskı yapmadım. Ama biliyorum ki bu partiye emek veren her kesimden insan Kazım Karsu’ya tekrar aday olması konusunda ciddi bir baskı yaptı. Cahit Çıngın’ın İl Başkanımızı ne kadar çok sevdiğini ve onunda Çıngı’yı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. O yüzden bu salondan birlik ve beraberlik içersinde çıkalım.”

UMUDUZU, UFKUMUZU GELECEĞE AÇMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Sosyal Enretnasyonel Başkan Yardımcısı Umut Oran; “ Salona soldan, ortadan ve sağa doğru baktığım zaman bu partinin bu ülke için neredeyse yarım asırdır 80 öncesinde 80’de bedel ödemiş Mustafa Kemal’in askerleri var. Bizim geçmişimiz en büyük teminatımızdır. Bu salonda ülke, demokrasi, barış, hak hukuk adalet için bedel ödemiş CHP’liler var. Sorunlarımız var. Yani gönül isterdi ki bu seçimde çarşaf liste şeklide, delegelerle değil üyelerle yapılabilseydi. Tabi ki bu sadece Bolu’nun sorunu değil. Bu sadece CHP’nin de sorunu değil. İşte bu 1980’den sonra dayatılan vesayetçi siyasi partiler yasasının sorunudur. Ama biz devrim yapan, ilerici Mustafa Kemal ‘in askerleri olarak bunları aşmamız lazım. Bizim kimseyi dinlememiz lazım. Yani buralarda kendi partimizde kendi tüzüğümüzde devrim yapmamız lazım. Bizden beklenen bu. O zaman Türkiye’nin önünü açabiliriz. Burası bir ailem meclisidir. Burada tartışacağız, konuşacağız, paylaşacağız ve ondan sonrada dışarıda birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde mücadele vereceğiz. Mücadele edildiği zaman, mücadeleye inanıldığı zaman sonuç alınabiliyor. Örneğin, Gölcük’te bolu Beyi ne yaptı, Köroğlu’nun torunlarına boyun eğdi. Ne yaptı, Gölcük ihalesini iptal etti. İşte bu partinin emektarları inandınız, mücadele ettiniz, direndiniz ve geri adım attırdınız. İşte bu mücadeleyi her şekilde her safhada devam etmemiz gerekiyor. Aslımda hepimizin umuduzu, ufkumuzu geleceğe açmaya ihtiyacımız var.”

“BİZİM YA İKTİDAR YA İKTİDAR HEDEFİMİZ OLMASI LAZIM”

Konuşmasının devamında Oran; “Evet tarihi bir süreç. Önümüzde 3 seçim var ve belki erken seçim olacak. Erken seçim için şu ana önümüzde her şey mevcut. Milletin iradesiyle seçilen Başbakan, Milletvekilleri, Belediye Başkanları görevlerinden alındı. Bizim belediyelerimize el atmaya başladılar. Aslında bu milletin iradesiyle ister yerel de ister genel de seçilmişlere yapılan darbedir. Ayrıca şahibeli, oylarımızın gasp edildiği, Yüksek Seçim Kurulunun hile yaptığı bir 16 Nisan referandumu sonucunu da tanımıyoruz. Yani erken seçim için şu anda ortam müsait. Türkiye böyle yönetilemez. Onun için her an seçime hazır olmamız lazım ve tek hedefimiz olması gerekiyor. Unutmayın hedefi olmayan hiçbir gemi bir limana ulaşamaz. Bizim ya iktidar ya iktidar hedefimiz olması lazım” diye konuştu. Oran’dan sonra konuşmalarını yapan Doç Dr. Burak Cop’ta büyük bir aile olduklarından ve birlik beraberlik içersinde olmaları gerektiğini söyledi. Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan ise 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ve bu seçimlere çok iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğine vurgu yaptı. Son olarak Gaziantep Milletvekili Bolu eski Valisi Ali Serindağ ise, ülkedeki eğitim sistemine dikkat çekerek, Ak Parti iktidarının ülkeyi ileriye değil geriye götürdüğünü söyledi.