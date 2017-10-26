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26 Ekim 2017 Perşembe
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    • Adalet peşini bırakmadı

    Bolu Güzel Sanatlar Lisesinde Kimya öğretmeni olarak görev yaptığı sırada öğrencilerinin fotoshop’la fotoğraflarını değiştirip, üzerlerine bikini, mayo gibi müstehcen fotoğraflar yaptığı gerekçesiyle dava açılan fakat savcılık tarafından serbest bırakılan Haluk Koçatakan, adaletten kaçamadı. Öğretmen hakkında 14.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    26 Ekim 2017 Perşembe 14:08
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    Adalet peşini bırakmadı

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu Güzel Sanatlar Lisesinde görev yaptığı sırada 16 öğrencinin fotoğraflarını fotoshop programıyla değiştirip müstehcen fotoğraflar yapmak iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Kimya Öğretmeni Haluk Koçatakan, savcılık tarafından serbest bırakılmasının ardından Koçatakan’ın tayini Urfa’ya çıkartılmıştı. Ne var ki adalet kimya öğretmenin peşini bırakmadı ve savcılık Kamu Hukuku davası açtı.

    Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından, öğrencilerin fotoshopla yapılan fotoğrafları Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kuruluna gönderilerek rapor istendi. Gelen raporda öğretmenin; “Çocuğa müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, çocuğa karşı cinsel taciz” suçunu işlediğine dair raporu Bolu Cumhuriyet Savcılığına göndermesinin ardından Savcılık Kamu Hukuk Davası açtı. Gelen rapor doğrultusunda Bolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi davayı kabul ederek, öğretmen Koçatakan’ın, Türk Ceza Kanunun226/1, 43/1-2. 53’nücü maddesine göre 10 yıl, 105/1-2b ve 53’ncü maddesine göre 4.5 yıl olmak üzere toplam 14.5 yıl hapis cezasıyla yargılanmasına karar verildi. Öğretmen Koçatakan, önümüzdeki günlerde 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasına başlanılacak.

    Davaya 16 mağdur öğrenci ile 16 müşteki katılarak mahkemede ifade verecek. Olayın ilk duyulduğunda öğrenci ve velilerin davadan vaz geçtiği, öğretmenin ise bu sebepten dolayı savcılık tarafından serbest bırakıldığı bilinirken, bu duruma Bolu Cumhuriyet Savcılığı itiraz edip Kamu Hukuku Davası açtı. Şu an Urfa’da bir lisede Kimya Öğretmenliği görevini sürdürdüğü öğrenilen Haluk Koçatakan hakkında, yargılanması hakkında şu karar verildi;

    Şüpheli Haluk Koçatakan'ın Bolu Güzel Sanatlar Lisesinde öğretmen olduğu, mağdurların ise aynı lisede öğrenci oldukları, şüphelinin 2016 yılı Nisan ayı içerisinde mağdurlara fotoğraflarını E-okul sistemine yüklemek için çekeceğini söylediği ve mağdurların fotoğraflarını çektiği, akabinde mağdurların bulunduğu sınıflarda dosya içerisinde mevcut bulunan fotoshoplu fotoğrafları gösterdiği, 12/06/2017 tarihli Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kurulunun raporuna göre mağdurlara gösterilen fotoğrafların içeriklerinin müstehcen olduğunun tespit edildiği, böylece şüphelinin TCK'nun 226/1 maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçunu işlediği ve bu görüntüleri birden fazla mağdura ve birden fazla göstermesi nedeniyle TCK'nun 43/1-2 maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının gerektiği.

    YARGILANACAK

    Yine şüphelinin mağdurun söz konusu fotoğrafları sınıfta diğer mağdurlara topluca izlettirmeden önce olayın ortaya çıkmasından 3 hafta kadar öncesinde bir gün saat 20:00 sıralarında yanına çağırdığı ve şüphelinin, mağdura fotoshoplu fotoğrafını göstererek "ne kadar seksi çıkmışsın değil mi" şeklinde söz söyleyerek TCK'nun 105/1 -2-b maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunu işlediğinin anlaşıldığı.

    Böylece şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği mağdur ve müşteki ifadeleri, şüpheli savunması, bilirkişi raporu, inceleme raporları, fotoğrafları, muhafaza altına alma tutanağı, nüfus ve sabıka kaydı ve tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla.

    Şüphelinin mahkemenizce yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, Adli Emanetinde kayıtlı bulunan DVD ve Hard Diskin dosyada DELİL OLARAK SAKLANMASINA.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Güzel, Sanatlar, Lisesinde, Kimya

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