Adalet Yürüyüşü Bolu’dan geçecek

Haber: N. Halid Altundal

Çeşitli dernek ve platformlara üye bir grup Türkiye Aile Birliği çatısı altında İstanbul Kartal’da buluştu. Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde toplanan grup, "Çocuk haczi insanlık suçudur", "Çocuklar babasız kalmasın", "Süresiz nafaka yeni başlangıçlara engeldir" yazılı pankartlar açtı. Grup yaptığı basın açıklamasında, süresiz nafakanın kaldırılması ve çocukların haciz yoluyla ebeveynlere gösterilmesinin engellenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması istendi.

Uzayan boşanma davalarının şiddet ve cinnetle sonuçlanabildiği ifade edilen açıklamada, "Yasal zeminin kadim medeniyetimiz, dini ve kültürel değerlerimiz ile giderek çatışan ve yabancılaşan bir hal alması, sosyal yozlaşma etkisini arttırmakta, her geçen gün aile merkezli adalet facialarına yol açmaktadır" denildi.

BOLU’DA BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKLAR

Yapılan basın açıklaması sonrası grup Türkiye Aile Platformu adına Ankara’ya yürüyecek olan 5 kişiyi uğurladı. Adalet Yürüyüşünü gerçekleştirecek 5 kişilik grup sırasıyla İzmit, Sakarya, Düzce, Bolu ve Kızılcahamam’dan sonra Ankara’ya ulaşacak. 8 Haziran Salı günü Bolu’da olması beklenen grup saat 10.00’da basın açıklaması yapacak.