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09 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Adalete ilk açılan kapı karakoldur

    Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil, 10 Nisan Polis haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Evcil; “Adalete ilk açılan kapı karakoldur” dedi.

    09 Nisan 2018 Pazartesi 10:50
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    Adalete ilk açılan kapı karakoldur
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    10 Nisan Polis haftası dolayısıyla yayınladığı basın açıklamasında MHP İl Başkanı Adem Evcil şunları söyledi; “ Bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan  yiğitler var.Türk Polis Teşkilatı, dünyada eşi benzeri görülmemiş kahramanlıklara imza atan, vatan müdaafası millet huzuru söz konusu olduğunda gözünü budaktan esirmeyen,ülkesinin bekası için canını seve seve feda eden kahramanlar  abidesidir. Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden başarılı bir şekilde dur durak bilmeden  çalışmaktadır. Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız. 10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Unutulmamalıdır ki; Adalete ilk açılan kapı karakoldur. Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Bolu’nun güven ve huzur şehri olmasında, mesai mefhumu tanımadan görev alan başta İl Emniyet Müdürümüzün şahsında tüm emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye’nin dört bir yanında görevi esnasında şehit düşen polislerimize Allahtan rahmet,yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Unutmadık,Fethi Sekini, Unutmadık, 15 Temmuz gecesi şehit olan 47 kahramanı, Unutmadık Şehit Yaşar Doğançay’ı ve nicelerini....Bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan  yiğitler var. Minnettarız.”

    Anahtar Kelimeler: Milliyetçi, Hareket, Partisi, Bolu, İl

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