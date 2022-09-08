Adam öldürmeye teşebbüsten yargılandılar

Haber: Süleyman Kurt

Olay geçtiğimiz Kurban Bayramının birinci gününde Kıbrısçık ilçesinde meydana geldi. Salih Eke isimli vatandaş, sürekli olarak veresiye alış veriş yaptığı baba Ali Rıza Dönmez ile oğlu Mustafa Dönmez’in marketine giderek veresiye sigara ve alkol istedi. Ne olduysa olanlarla bundan sonra oldu.

YUMRUK VE SOPA İLE DÖVMEDİK

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ etmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan baba Ali Rıza Dönmez ile oğlu Mustafa Dönmez, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Olay günü Salih Eke’nin, marketimize geldiği doğru. Alkol ve sigara istedi. Ne var ki saat 22.00’den sonra geldiği için satış yasaktı ve bizde istediklerini vermedik. Kendisini asla sopa ve yumrukla dövmedik. Bizim üzerimize iftira atıyor. Olmayan bir şeyi oldu gibi gösterip, bizi suçsuz yere cezalandırmak istiyor. Tahliyemizi ve beraatımızı istiyoruz” dediler.

BU DAHA ÖLMEMİŞ BİRDE SEN VUR

Duruşmaya müşteki olarak katılan ve sanık baba ile oğlundan şikâyetçi olduğunu belirten Salih Eke ise; “Kurban Bayramı’nın birinci günü markete gittim. Bana satış yasağı olduğu için istediklerimi vermeyeceklerini söylediler. Kendilerinden sürekli olarak alış veriş yapar ay başında ödeme yapardım. Ne oldu bilmiyorum. Ali Rıza Dönmek, birden bire elindeki sopa ile başıma vurdu. Ardından oğluna da seslenerek, ‘Bu daha ölmemiş. Birde sen vur’ diyerek seslendi. As kalsın ölecektim. Cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, 4 aydır tutuklu bulunan baba ile oğlunun, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan her ikisinin de ayrı ayrı 5 yıl 15 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tahliyelerine karar verdi.