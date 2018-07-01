Haber: Semih Baykal

2018-2019 sezonu hazırlıkları için Bolu’ya gelen Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetimde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra istasyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.

“DAHA ÇOK HAZIRLIK MAÇLARINA AĞIRLIK VERECEĞİZ”

3 Ağustos'a kadar Bolu'da kamp hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten Arslan, "3 gün süren Adana kampını tamamladık. Futbolcularımız sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçti. Şimdi önümüzde bir aylık bir kamp süreci var. Lige iyi bir şekilde giriş yapabilmemiz için sezon başı kampını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kamp boyunca oyuncularımıza gerekli yüklemeler yapacağız. Son etapta daha çok hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Şu anda kampımız çok iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu.