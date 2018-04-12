Haber: Semih Baykal

Adanaspor’un son oynadığı maçtan sonra rahatladığını belirten Sait Karafırtınalar "Adanaspor son oynadığı maçtan sonra biraz rahatladı. Bizim çok da istediğimiz bir şey değildi aslında. Adanaspor'un o stresi yaşamasını isterdik. Adanaspor sezon başında benim favori gösterdiğim takımlardan bir tanesiydi. Kadro yapısı olarak çok güçlü bir kadroları var. Bu rahatlık belki bizim işimize gelmeyebilir” ifadelerini kullandı.

“KOLAY KOLAY KAYBETMİYORUZ”

Takımın deplasman karnesine değinen Karafırtınalar “Takımın Adanaspor'un kalitesini biliyorum. Bizim de bir kalitemiz var. Deplasmanda kolay kolay kaybetmiyoruz. Deplasmanda kazanan ikinci takımız. Onu da sürdürmek istiyoruz. İlk 6 içerisinde kalmak ve ilk 2 iddiamızı sürdürmek için Adanaspor'u yenmemiz gerekiyor. Adanaspor ile kaybetmememiz gereken bir maç oynayacağız. İnşallah öyle olacak. Şu ana kadar yapılan her şey onun uğruna. Bunu sadece ben değil, personelinden, yönetiminden, taraftarından ve futbolcular da çok istiyor. İnşallah bu gurur bize nasip olur" dedi.