Haber: Kasım Şahin

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl bu yıl yapılabilecek olası bir erken seçimde veya 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağı konusuna açıklık getirdi. Başkan İnegöl, yapılacak seçimlerde bir kez daha aday olacağını açıkladı. Bir dönem daha yönetime gelmek istediklerini belirttiği açıklamasında, “Her şeyiyle borçlu aldığımız belediyemizi borçsuz halde bırakmak istiyoruz. Şu an elimizde hazır olarak 4-5 büyük projemiz var. Bu noktaya gelmişken bu projeleri tamamlamak adına bir dönem daha devam etmek istiyoruz. Uzun süre oldu, ancak halkımız takdir ederse Allah sağlık verirse bir dönem daha devam etmek istiyoruz. Son zamanlarda gündemde olan ‘bütünşehir olma’ konusu dolayısıyla köylerde en avantajlı olan benim. Çünkü belediyede oturacağıma vatandaşların iyi gününde kötü gününde onların yanında olurum. Mesela Cumartesi günleri zabıta arkadaşlarla hayvan pazarındayım. Orada köylerden, şehirden gelen vatandaşlarımızla bir araya geliyorum. Hem piyasaları görmek hem vatandaşlarımıza bir hoş geldin demek için her zaman yanlarındayız. Bütünşehir olsak da şansımız var diye düşünüyoruz” diye konuştu.