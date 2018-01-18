banner133

banner101

18 Ocak 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Aday sayısı 5’e çıktı

    31 Aralık 2017 Pazar günü yapılması planlanan ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilen AK Parti Bolu 6. Olağan kongresi iptal edilen ardından da İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın istifasıyla birlikte koltuk boş kalmıştı.

    18 Ocak 2018 Perşembe 17:25
    Bu haber 1390 kez okundu
    Aday sayısı 5’e çıktı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    3 aday önceki gece yarısı belirlendi ancak öğle saatlerine doğru listeye 2 aday daha eklenerek sayı 5’e çıkartıldı. Adaylar dün Ankara’ya gitti.Nurettin Doğanay’ın istifasının ardından yeni adayın belirlenmesi için geçtiğimiz hafta Ak Parti İl binasında temayül yoklaması yapılmış ve sandık Ankara’ya genel merkeze gönderilmişti. Yapılan değerlendirme sonrası temayülden birinci sırada Avukat Mehmet Emin Güz, ikinci sırada Avukat Arzu Aydın ve üçüncü sırada Mazhar Bozoğlu’nun çıktığı öğrenildi.Bu gün öğle saatlerine doğru 3 olan aday sayısı 5’e çıkartıldı ve listeye Uğur Akbay ile İsmail Yerlikaya’da eklendi. Genel Merkez tarafından yapılan değerlendirme sonrası önceki gece yarısı üç aday Ak Parti Genel Merkezine davet edildi. Güz, Aydın, Bozoğlu Akbay ve Yerlikaya sabah bireysel olarak Ankara’ya yola çıktılar.

    Beş aday dün saat 14.30’da Teşkilat Başkanı Mustafa Ateş ile Bölge Koordinatörü Hacı Turan’la bir araya geldikten sonra birlikte külliye ye geçip burada Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacaklar

    Anahtar Kelimeler: 31, Aralık, 2017, Pazar, Günü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel AFRİN ÇATIŞMASI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÇALIŞAN GAZETECİLER
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Beyindeki Kitle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - MAMAK BELEDİYE BASKETBOL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Olanlardan olacağa yolculuk
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bu”gün”lerde Odanızı da “AVM” de Hatırlattık mı?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİR İNSANDA SİZİ NE ETKİLER?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PASSOLİG mi DEDİNİZ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SİVİL SİLAHLI GÜCÜN KANLI KÖKÜ...
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109