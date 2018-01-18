Haber: Kasım ŞAHİN

3 aday önceki gece yarısı belirlendi ancak öğle saatlerine doğru listeye 2 aday daha eklenerek sayı 5’e çıkartıldı. Adaylar dün Ankara’ya gitti.Nurettin Doğanay’ın istifasının ardından yeni adayın belirlenmesi için geçtiğimiz hafta Ak Parti İl binasında temayül yoklaması yapılmış ve sandık Ankara’ya genel merkeze gönderilmişti. Yapılan değerlendirme sonrası temayülden birinci sırada Avukat Mehmet Emin Güz, ikinci sırada Avukat Arzu Aydın ve üçüncü sırada Mazhar Bozoğlu’nun çıktığı öğrenildi.Bu gün öğle saatlerine doğru 3 olan aday sayısı 5’e çıkartıldı ve listeye Uğur Akbay ile İsmail Yerlikaya’da eklendi. Genel Merkez tarafından yapılan değerlendirme sonrası önceki gece yarısı üç aday Ak Parti Genel Merkezine davet edildi. Güz, Aydın, Bozoğlu Akbay ve Yerlikaya sabah bireysel olarak Ankara’ya yola çıktılar.

Beş aday dün saat 14.30’da Teşkilat Başkanı Mustafa Ateş ile Bölge Koordinatörü Hacı Turan’la bir araya geldikten sonra birlikte külliye ye geçip burada Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkacaklar.