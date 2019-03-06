Adaylar çalışmalarına başladı

Haber: Esra Öztürk

Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi adayları Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın, Yaşar Yüceer, Basri Gökdemir, Samet Kocadağ ve Reşat Ateş, 31 Mart seçimleri öncesi köyleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiler.

Bozoğlu; ‘Hizmetlerimiz artarak devam edecek’

Tekkeışıklar, Bozarmut, Yenipelitçik, Tekkedere, Aydıncık ve Aşağıkuzören Köylerini ziyaret eden Ak Partili İl Genel Meclis Üyesi adayları vatandaşların sorunlarını dinleyerek 31 Mart seçimleri için destek istedi. Ziyaretler hakkında açıklama yapan Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Mazhar Bozoğlu; “Memleket işi, gönül işi diyerek köylerimizi ziyaret etmeye başladık. Bizler Ak Parti olarak sadece seçim zamanları değil, her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bugün onların gönüllerini, dualarını alabilmek için ellerine öpmeye geldik. Hedefimiz güçlü bir Meclis oluşturup, 17 yıldır devam eden hizmetleri daha da artırıp, köylerimizin tüm eksiklerini tamamlamaktır” ifadelerine yer verdi.

Açıkalın; “Vatandaşımız her şeyin farkında ve vefa biliyor’

Gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getiren Zerrin Yavuz Açıkalın ise; “Bizim insanımız çok vefalıdır. Yapılan iyilikleri unutmuyor. Ak Parti iktidarın 17 yıldır köylümüze verdiği destek ve teşviklerin farkındalar. Vatandaşlarımız, yaparsa yine Ak Partinin yapacağını çok iyi biliyor. Bunun içinde İl Genel Meclisinde Ak Partinin daha güçlü olması gerektiğinin farkındalar. Köyün ve köylünün halinden, derdinden anlayan bir kadroyla daha iyi nasıl oluruz, onun çabası içerisindeyiz” dedi.