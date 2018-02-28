Geçtiğimiz Pazar günü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Bolu Şubesi’nde yapılan seçim sonucu ADD Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın oldu. Genel Kurulda ayrıca derneğe uzun süredir katkıları bulunan Turgay Özbakır ile Sabahattin Eratalar’a teşekkür belgesi takdim edildi. Raşit Aydın’ın yeni başkan olduğu ADD Bolu Şubesinin Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Yurdagül Karakaya, Sevgi Erdoğan, Bahattin Atalay, Reşat Demirel, Erhan Beykoz, Durmuş Boran, Muzaffer Aktaş, Mehmet Temel, Turgay Özbakır, Nevin Özdoğan, Birdal Esen, Cevdet Top, Şenol Özer.