ADD Genel Başkan’ı Bolu’ya geldi

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği, Bolu Şubesi Başkanı Raşit Aydın ” Bilindiği gibi, geçen yıl yapılan kurultayda genel başkan seçilen Prof.Dr. Süheyl Batum görevinden istifa etmişti. Yerine seçilen Sayın Hüseyin Emre Altınışık beraberindeki bir heyetle Bolu’ya gelerek şubemize bir ziyaret gerçekleştirdiler. Batı Karadeniz bölgesindeki şubeleri ziyaret kapsamında Bolu’ya gelen heyeti, Biber restoranda yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ağırladık. Genel Başkan Hüseyin Emre Altınışık uzun yılardır genel merkezde görev yapan ve teşkilatın yapısını iyi bilen, tanıdığımız bir arkadaşımız. Genel başkan, yaptığı toplantıda bizlere yeni genel merkez yönetimi olarak amaçlarının “Liderimiz Atatürk, kadromuz örgüt “ilkesini yaşama geçirmek olduğunu ifade ederek, genel merkez tarafından planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Biz de Bolu Şubesi olarak planladığımız faaliyetler hakkında kendilerini bilgilendirdik. “dedi.