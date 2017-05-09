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09 Mayıs 2017 Salı
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    • ADD suç duyurusunda bulundu

    Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalı programında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

    09 Mayıs 2017 Salı 15:30
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    ADD suç duyurusunda bulundu

    HABER: Kasım Şahin

    Bir televizyon kanalında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sarf edilen sözler sebebiyle Atatürkçü Düşünce Derneği bir basın açıklaması yaparak, kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Atatürkçü Düşünce Derneği’nden yapılan açıklaması şu şekilde:

    “TVNet’te 7 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan ‘Derin Tarih’ isimli programda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli şahsiyetlerinden Prof. Dr. Afet İNAN’a yönelik hakaret ve iftiralarda bulunulmuştur.

    Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevi hatırasına dil uzatan ve sadece onun değil Yüce Türk Ulusu’nun manevi kızı olan, Türk Tarihçisi. Prof.Dr.Afet İNAN hakkında mesnetsiz ve alçakça söz ve iftiralarda bulunan kendini bilmez Süleyman Yeşilyurt ve diğerleri, alenen suç işlemişlerdir.

    Atatürk'ü seven ve onun ilkeleri, devrimleri, idealleri peşinde koşan insanları kasten yaralayan, üzen, rencide eden bu kişiler, bir taraftan da Atatürk’ü incitmeyi, küçük düşürmeyi, yıpratmayı ve bu suretle hakaret etmeyi bir yandan da Yüce Türk Milletinin değerlerini yok etmeyi amaçlamaktadırlar. Bunun tek adı vardır o da “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suretiyle bölmektir”.

    Bu kişiler ve Tv kanalı, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ederek Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sını, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’u ve Türk Ceza Kanunu’nu, ihlal etmişlerdir.

    Suç işleyen, sadece iftiracı bu zat değildir, aynı zaman da bu zatın iftiralarını yayınlayan TV Net’in sorumlularıdır.

    Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, bu alçakça olayı gerçekleştiren kişilerin hak ettikleri cezalara çarptırılmalarını sağlamak amacıyla hem bu kişi hakkında hem de iftiralarını yayınlayan TV Net sorumluları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”

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