Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi yaptığı basın açıklamasında yeni anayasa oylamasını değerlendirdi ve zorla dayatıldığını söyleyerek “Bugün yaşadığımız tehlike; Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik, dinsel ve siyasal yapıda parçalanmak istenmesidir. ABD emperyalizmi ve siyasi iktidar, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) politikalarına uygun olarak Türkiye’ye bir anayasa ve başkanlık sistemini ısrarla dayatmaktadırlar. Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Ortadoğu Projesi kapsamında; Irak, Sudan, Libya, Yemen fiilen bölünmüş, Suriye de bölünme sürecine sokulmuştur. Türkiye de bu bölge ülkeleri gibi anayasa yoluyla aynı akıbete sürüklenmeye ve böylece önümüze yeniden konulmak istenen Sevr’i kabule zorlanmaktadır” dedi.





“PARÇALAYACAKTIR”





Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi, açıklamasının devamında rejim değişikliğinin Atatürk Cumhuriyeti’ni parçalayacağına değinerek “ Anayasa ’ya aykırı olarak yapılmak istenen antidemokratik Anayasa değişikliği, tüm yetkilerin bir kişide ve denetim dışı olarak toplandığı “diktatöryal” “ceberrut” ve “keyfi” bir yönetim yaratması yanında ülkenin bölünmesine yol açabilecek hükümler taşımaktadır. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliğinden yana olan tüm milletvekillerine sesleniyoruz: Parça tesirli bir bombaya benzeyen “Cumhurbaşkanlığı sistemi” adı altında pazarlanan rejim değişikliği Atatürk Cumhuriyeti’ni parçalayacaktır! Gelin 1 Mart 2003 Irak Tezkeresi’nde olduğu gibi birlik olalım ve Emperyalizmin oyununu bozalım” ifadelerini kullandı.





“MEMLEKET MESELESİDİR”





Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi açıklamasının sonunda bu olayın artık memleket meselesi olduğuna değinerek “Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’ni paramparça edecek olan bu başkanlık tuzağına karşı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinden aldığı güçle tüm demokratik yolları kullanarak bu gidişi durdurmak için gerçekleri Türk Milleti’ne anlatmakta kararlıdır! Son olarak: Başta siyasi partilerimiz olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütlerine çağrımız şudur; artık mesele bir siyasal parti meselesi değil memleket meselesidir! Gelin aramızdaki tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak başkanlık sistemi adı altında önümüze tekrar konulmak istenen Sevr’i yırtıp atalım” dedi.



