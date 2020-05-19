ADD’den 19 Mayıs kutlaması

Haber: Ceylan Beykoz

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. ADD Bolu Şubesi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, Türk Tarihi’nin dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün o günkü Samsun’a çıkış gerekçeleri, bugün de ulus olarak yaşadığımız sorunlardan kurtuluş stratejimiz olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Nutkunda ‘1919 yılının Mayıs ayının 19. günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünümü…’ girişiyle yapmış olduğu tespitler tarihe düşülmüş notlardır. Orada, saltanat ve hilafet yönetiminin içine düşmüş olduğu acizlikle birlikte milletimizin yok edilme sürecine nasıl sürüklendiğini açıkça vurgulamıştır. Mustafa Kemal’i Samsun’a çıkaran en büyük etken; Türk Milleti’ni emperyalist planlardan, vurulacak son darbeden ve ölümcül tehlikeden korumak ve kurtarmaktı. Samsun’a çıkış, Türk Milleti’nin çağdaş uygarlığın ayrılmaz bir parçası halinde bir ve bütün olarak yaşamını sürdürmesini de hedeflemekteydi. Hedefin gerçekleşmesindeki itici güç, milli iradeydi. Milli irade de, Atatürk’ün kurtuluş stratejisinin ana kaynağıdır. ‘Milletin istiklalini yine milletin kararlılığı ve inancı kurtaracaktır’, ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözleri Türk bağımsızlık savaşının lokomotifi olmuştur. ‘Tek çözüm vardır: o da bağımsız bir Türk Devleti kurmaktır’ ifadesiyle netleşen amaç; milli iradeye yani ulusal egemenliğe dayalı bir milli devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla sonuçlanmıştır. Samsun’a çıkışla başlatılan Milli Kongreler süreci, ulusal uyanışın ve direnişin çatısına, TBMM’nin açılışına zemin hazırlamıştır. TBMM’nin açılması, milli irade anlayışının tam bir zaferidir. Bu zafer, 19 Mayıs 1919’la başlamış, 23 Nisan 1920’de adresini bulmuş, 29 Ekim 1923’de ise kimliğine kavuşmuştur. Dolayısıyla; 19 Mayıs 1919 tarihi, emperyal oyunların nasıl bozulduğunu ve bozulacağını bizlere ispatlamaktadır. Bu günkü stratejimiz bellidir: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü adım adım takip ederek tüm sorunları çözmek… 1919’dan bu yana geçen yüz yıllık sürenin sonunda; yaşadığımız her sıkıntının altında, çıkar peşinde koşanların ve işbirlikçilerin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda Büyük Atatürk’ü fikri takipten vazgeçmeleri yatmaktadır.

Tarihte, emperyalizmi ilk kez yenen bir liderin inşa ettiği düşünsel sistemi görmezden gelenler, gerçekleştirdiği devrimi imha edenler, ilkelerini örseleyenler, yapmış olduğu kurtuluş ve tam bağımsızlık savaşını inkâr edenler, esasen, Türk Milleti’nin savunma reflekslerini zayıflatmaktadır.

Çünkü; 19 Mayıs 1919 Türk Milleti’nin savunma refleksinin formolüdür. 19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel sisteminin, yani, Atatürkçü Düşünce’nin mayasıdır. Bu nedenle, 19 Mayıs ruhuna ve Atatürkçü Düşünce Sistemi’ne sahip çıkmak, Türk Milleti’nin birlik ve bütünlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet niteliğine ve devrimlere sahip çıkmak demektir.

“BÜYÜK TÜRK ULUSU!”

Kökü 19 Mayıs ruhuna ve Milli Kongrelere dayanan Atatürkçü Düşünce Derneği, 19 Mayıs 1989’da kurulmuştur. 30 onurlu yılı geride bırakmıştır. Başta Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy olmak üzere devrim ve demokrasi için şehitler vermiştir. Kurucu üyemiz Doç. Dr. Bahriye Üçok, Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, üyemiz Necip Hablemitoğlu, örgüt emekçimiz Bağcılar Şubemiz üyesi Şükrü Demirkürek’i hain saldırılarda kaybettik. ABD ve iş birlikçilerinin organizasyonu olan Ergenekon operasyonuna maruz kaldık. Ancak, yolumuzdan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz... Atatürkçü Düşünce Derneği, Büyük Atatürk’ün fikren takibinin hayati önemine inanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel takibi, bir ulusal strateji ve milli varlık sebebidir. Gerici, bölücü, hain FETÖ-PKK-YPG ve diğer iş birlikçi unsurlara karşı milli savunma refleksimizin adı, ‘19 Mayıs Ruhu ve Atatürkçü Düşünce Sistemi’dir. Siyasi iktidarın milli bayramlarımıza, ulusal günlerimize bakış açısını çok iyi bildiğimizden bu şerefli görevi biz üstlendik. Bayraktar biziz… Bu tarihi günde, Covid-19 salgını ve yasaklar nedeniyle, ne yazık ki planladığımız etkinlikler serisini gerçekleştiremeyeceğiz. Ancak, Milletimizi 19 Mayıs 2020 Salı günü, saat tam 19.19’da evlerinin pencere ya da balkonlarından şanlı bayraklarımızla; önce İstiklal Marşımızı, sonrasında da Gençlik Marşımızı söyleyerek milli varlık nedenimiz 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmaya çağırıyoruz.

19 Mayıs’ta, Saat Tam 19.19’da. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.”

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 13:01