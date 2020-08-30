ADD’den 30 Ağustos mesajı

Haber: Aysun Beykoz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yoktan var edilen şanlı ordumuzun kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 98.yıldönümünde Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılan açıklamada “30 Ağustos Zafer Bayramımızı, 98. yıldönümünde bir kez daha gururla kutluyoruz. Ülkemizin ve milletimizin varlığı söz konusu olunca, 30 Ağustos, bu coğrafyanın en haklı, en onurlu, en kutsal savaşı ve zaferidir. Bu nedenle, kısıtlanamaz ve yasaklanamaz. Atatürk, 30 Ağustos 1922’deki Büyük Zaferi, 1924 yılında Dumlupınar’da konuşmasında şöyle anlatmaktadır: “Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos’tan Lozan'a uzanan süreci özetlerken de: "Türk milletine karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşmasıyla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zaferdir." İfadeleriyle, 30 Ağustos Zaferi’nin siyasi sonucu olarak, Lozan Barış Antlaşması’nı işaret etmiştir. Bu yönüyle, 30 Ağustos, kazanılan herhangi bir savaşın çok ötesinde bir değere ve öneme sahiptir. 30 Ağustos, kazanılacak siyasi zaferlerin ve tüm dünyaya örnek olacak devrimin temelini oluşturmuştur. Büyük Zafer sonrası, Atatürk: "Asıl savaş bundan sonra başlıyor. En büyük savaş cehalete karşı yapılan savaştır. Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür." sözleriyle, gerçekleştireceği büyük kültür devrimini de müjdelemekteydi” ifadelerini kullandı.

“30 AĞUSTOS TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DE KURULUŞ SÜRECİ VE BAŞLANGIÇ TARİHİDİR”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın sadece Türk Milleti’ni yok olmaktan kurtaran bir zafer olmadığı vurgulanan mesajda “Özümüze dönüş ve özden yola çıkarak, çağdaşlaşmayı öngören bu kültür, aynı zamanda toplumu bir arada tutan, çağa taşıyan, bizi millet yapan Cumhuriyet Devrimidir. Cumhuriyet kültürüne savaş açan; yerine cemaatleri, tarikatları koyarak Türkiye’yi çağdışına sürükleyen siyasi iktidara uyarılarımızı yinelemekteyiz: 30 Ağustos, sadece Türk Milleti’ni yok olmaktan kurtaran bir zafer değildir. Yarattığı sonuçla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde; millet egemenliğine dayalı tam bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluş süreci ve başlangıç tarihidir. Büyük Atatürk: "Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." demektedir. Tarihimizi saptıranları, yerine uydurma tarih yazmaya çalışanları da, tekrar tekrar uyarıyoruz. Başaramayacaksınız. 30 Ağustos ve şanlı tarihimiz halkımızın güvencesindedir. Milli zaferlerimizi ve Atatürk Devrimlerini unutturmaya çalışanlar; Türk Milleti’ni çağdaş dünyaya taşıyan Cumhuriyet Devrimi’nin aydınlığına yenilmeye mahkûmdur. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yaratıcısı Başkomutan ve Büyük Devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ve yol arkadaşlarını, vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği; Kurucu Genel Başkanı, Devrim ve Demokrasi Şehidi Prof. Dr. Muammer Aksoy’un ve kurucu kadrolarımızın çizdiği yolda milli mücadeleyi, Büyük Atatürk’ün manevi liderliğinde sürdürmeye ant içmiştir. Tüm yurtta 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 16.00’da Atatürk anıtları önündeyiz. Ankara’da 30 Ağustos Pazar günü saat 15.00’de Ulus Atatürk Anıtı’nda, saat 16.00’da da Anıtkabirdeyiz” ifadeleri kullanıldı.