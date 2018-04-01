Haber: Semih Baykal

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi Başkanı Raşit Aydın ve Yönetim kurulu üyeleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu'yla bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Anıtkabir'e bir gezi düzenledi. İlk durakları meclis olan dernek ve topluluk üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan tarafından karşılandı. Meclisin çeşitli yerlerini ve salonlarını gezdikten sonra genel kurul salonunu rehber eşliğinde gördüler. Daha sonra üyeleri CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partinin toplantı salonunda ağırlayarak onlara, herkesin tek amacının Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak, korumak ve hedeflenen seviyelere çıkarmak olduğunu belirtti. 15 Temmuz gecesi bombalanan yeri ziyaret eden üyeler daha sonra yemekte ağırlandılar. TBMM Halkla İlişkiler Binası'nı gezdikten sonra, binanın salonun da kendilerini AKP Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ağırladı. Konuşmasında birliğe, beraberliğe ve parti gözetmeksizin ortak paydanın Bolu'nun çıkarları olduğunu önemsediğine vurgu yapan Küpçü, üyeleri bizzat kendisi uğurladı. Meclis ziyaretinin ardından Anıtkabir'e giden dernek ve topluluk üyeleri, ADD Başkanı Raşit Aydın öncülüğünde mozeleye çelenk bıraktılar. Daha sonra Başkan Aydın Anıtkabir defterine, şunları yazdı: "Yüce Atatürk, Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri olarak beraberimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu öğrencileri ile huzuruna geldik. Sonsuza kadar kalıcı olacak ilke ve devrimlerinin kuruluş felsefesini oluşturan Türkiye Cumhuriyeti 'Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak' yolundaki aydınlanma mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bugünkü kazanımları size ve cumhuriyete borçlu olduğumuz bilinciyle eserlerine sahip çıkacak, düşünce ve devrimlerinizden ödün vermeden hedefe ulaşacağımıza söz veriyoruz.

Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda ki asil kanda mevcuttur." Son olarak rehber eşliğinde Anıtkabir Müzesi'ni gezen üyeler, duygusal anlar yaşadı.