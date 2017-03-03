BASIN BÜLTENİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi, bulunduğu basın açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Binali Yıldırım'a suç duyurusunda bulunacağını belirtti ve "Türkiye'nin devlet olarak tanımadığı, muhatap almadığı, devlet statüsünde olmayan, hatta Türkiye'yi bölmek için silahlı mücadele ederek binlerce asker ve sivil vatandaşımızı şehit eden terör örgütlerine destek veren, üniter devlet olan Irak'taki bir bölgenin bayrağının, Türk Bayrağı ile eşit muamele görmesi, göndere çekilmesi ve yine bu bölgenin temsilcisinin devlet başkanı statüsünde ağırlanması Türk Ceza Kanunu'nun birçok hükmünü ihlal etmiştir. Bu suçlar nedeniyle Başbakan ve ilgili kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bağımsız bir devlet olmayan, üniter bir devlet olan Irak'ın sadece bir bölgesini temsil ettiği iddiasında olan Mesut Barzani İstanbul Atatürk Havaalanına geldiğinde, Türk Bayrağı'nın yanına, sözde Kürdistanı temsil ettiği iddia edilen bir bölgenin bayrağı asılmıştır. Yine havaalanındaki devlet konut evinde de şanlı bayrağımızın yanına bu bölge bayrağı tekrar konulmuştur. Türkiye'nin ve dünyanın hiç bir devletinin tanımadığı bu bölge temsilcisi, uluslararası diplomatik kurallar, uluslararası antlaşmalar ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa ve kanunlarına rağmen, bir devlet başkanı gibi Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde ağırlanmaktadır" diye konuştu.

"HAZİN BİR ÇÖKÜŞÜN GÖSTERGESİDİR"

Atatürkçü Düşünce Derneği, açıklamasının devamında bu olayların hazin bir çöküşün göstergesi olduğunu söyleyerek "Bu tablo ne yazık ki, bir bölgeyi devletleştirmeye çalışmanın açık ifadesidir, bu tablo Irak’ın devlet bütünlüğünü yok sayan bir anlayışın ifadesidir. Bu tablo, üniter bir devlet olan Suriye'nin PYD/PKK gibi terör örgütlerince işgal edilerek "kanton" adını verdikleri bölgelerin de devletleştirilmesinin önünü açacak hazin bir çöküşün göstergesidir.Bu tablo, Türk Ulusunun etnik açıdan parçalanarak, orta doğuda Türkiye, Irak, Suriye ve İran'dan alınacak parçalarla kurulacak BOP hizmetkarı devletin görüntüsüdür" ifadelerini kullandı.

"SEVR VE BOP İMZASI BULUNMAKTADIR"

Atatürkçü Düşünce Derneği, açıklamasında son olarak bu tabloda Sevr ve BOP imzası bulunduğunu belirterek "Bu tablo, apar topar "Başkanlık" adı altında yaratılacak denetimsiz ve kontrolsüz bir güç vasıtasıyla, Türkiye'nin eyaletlere, federasyonlara bölünmesinin hukuki alt yapısının gerekçesidir. Bu tablo, Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmesinin neden imzalandığının, Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'ndaki çekincelerimizin fiilen neden teker teker geri çekildiğinin, Osloları, Haburları, Dolmabahçe mutabakatını açıklamaktadır. Bu tabloda görünen imzaların ötesinde, Sevr ve BOP imzası bulunmaktadır. Atatürk sayesinde uluslararası alanda saygın bir yer edinen Türkiye Cumhuriyeti, 15 yıllık AKP hükümetleri döneminde; Türkiye'yi bölmeyi amaç edinen PKK, PYD gibi terör örgütlerine açık destek veren bir bölge temsilcisini muhatap alacak duruma düşürülmüş ve BOP'un inşasına, ülkenin bölünmesine destek verir hale getirilmiştir" dedi.