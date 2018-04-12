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12 Nisan 2018 Perşembe
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    • ADD’den hayırlı olsun ziyareti

    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ı ziyaret etti.

    12 Nisan 2018 Perşembe 12:58
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    ADD’den hayırlı olsun ziyareti

    Haber: BMA

    AK Parti 6. Olağan İl Kongresi sonrası yeniden İl Başkanlığına seçilen Nurettin Doğanay’a Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bolu Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulundular.

    AK Parti İl Kongresi sonrası güven tazeleyerek yeniden İl Başkanı olan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve yeni seçilen İl Yönetim Kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar dilediler. Ziyaret için Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şube Başkanı Raşit Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da en kısa sürede AK Parti Ailesi olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesine iade-i ziyarette bulunacaklarını ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Atatürkçü, Düşünce, Derneği, (ADD), Bolu

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