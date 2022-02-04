ADD’den Samsun tepkisi



Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran çirken olaya Bolu’dan da tepki geldi. ADD Bolu Şube Başkanı Raşit Ayın, yaptığı yazılı açıklamada; “Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, Atatürk ilke ve devrimlerine, özellikle Demokrasinin olmazsa olmazı Laikliğe ve Atatürk’ün manevi kişiliğine yönelik saldırıların giderek arttığını üzüntüyle görüyor, kaygıyla izliyoruz” dedi.

MOBESE KAMERALARI NEREDE

Bu saldırıların beyinleri yıkanmış kiralık faillerinin; “Keşke Yunan kazansaydı” diyecek kadar vatan ve millet bilincinden yoksun meczupları, alternatif tarih yazıcılığına soyunmuş sözde akademisyenleri, 21. yüzyılda saltanat ve hilafet özlemiyle yanıp tutuşan üniter ulus devlet karşıtı tarih cahillerini baş tacı eden kimi bildik çevrelerden cesaret buldukları ortadadır. Öte yandan; Mobese kameraları İle her yer ve herkes izlenirken, şehrin ortasındaki Atatürk Anıtı’na kamyonetle yanaşılıp, dakikalarca halatlar bağlanmak ve araçla çekilmek suretiyle gerçekleştirilmeye çalışılan bu saldırının nasıl olup önlenemediği (!) de ayrıca açıklanmaya muhtaçtır.

BİZ BURADAYIZ

Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi; bütün bu alçak saldırıları olduğu gibi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın simge şehri, Atatürk’ün kutlu yolculuğunun İLK ADIMI, Gençlik ve Spor Bayramı ile onurlanmış Samsunumuzun onur anıtı’na kasteden bu son ihaneti de lanetlemekte, süreci sonuna kadar izlemeyi görevi saydığını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Cümle hainler ve cesaretlendikleri iklimi yaratan aymazlar bilsinler, biz buradayız! Kuvayı Milliye şehitlerimizden emanet bu Aziz Vatan’da, “ Gökte yıldız, denizde kum tükenir, Mustafa Kemal’ler tükenmez “