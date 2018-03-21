Haber: Semih Baykal

Bu ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Raşit Aydın; “ yeni göreve başlayan yönetim kurulumuz , başkan yardımcımız Reşat Demirel, Sayman Sevgi Erdoğan ve yönetim kurulu üyelerimiz Bahattin Atalay ve Yurdagül Karakaya ile sayın valimiz nezaket ziyaretinde bulunduk. Yönetim Kurulumuzda yer alan Erhan Beykoz ve Durmuş Boran’ın mazeretleri nedeniyle katılamadıkları ziyarette, bütün ulusumuzun ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve fikirlerini genç kuşaklara anlatmak, onun ilkelerini korumak olan derneğimiz faaliyetleri hakkında Vali beye bilgi verdik “ dedi. Aydın açıklamasının devamında “ yönetim kurulu üyeleri ve üniversite öğrencileri ile birlikte 45 kişi olarak, 29.Mart 2018 Perşembe günü Ankara’ya gideceklerini , Anıtkabir’ de Atatürk’ün manevi huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulunacaklarını , aynı gün bütün Bolu Milletvekillerini de TBMM ‘nde ziyaret edeceklerini” söyledi. ADD Başkanı Raşit Aydın, ileriki günlerde Belediye Başkanı ve bütün siyasi parti il başkanlarına nezaket ziyaretleri gerçekleştireceklerini de ifade etti.