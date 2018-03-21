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21 Mart 2018 Çarşamba
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    • ADD’den Vali Baruş’a ziyaret

    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bolu Şubesi Yönetimi , Bolu Valisi Aydın Baruş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

    21 Mart 2018 Çarşamba 09:16
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    ADD’den Vali Baruş’a ziyaret

    Haber: Semih Baykal

    Bu ziyaret hakkında açıklamalarda  bulunan  Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Raşit Aydın; “ yeni göreve başlayan yönetim kurulumuz , başkan yardımcımız  Reşat Demirel, Sayman Sevgi Erdoğan ve yönetim kurulu  üyelerimiz Bahattin Atalay ve Yurdagül Karakaya ile sayın valimiz nezaket ziyaretinde bulunduk. Yönetim Kurulumuzda yer alan Erhan Beykoz ve Durmuş Boran’ın mazeretleri nedeniyle katılamadıkları ziyarette, bütün ulusumuzun ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve fikirlerini  genç kuşaklara anlatmak, onun  ilkelerini korumak olan derneğimiz faaliyetleri hakkında Vali beye  bilgi verdik “  dedi. Aydın  açıklamasının devamında “  yönetim kurulu üyeleri ve üniversite  öğrencileri ile birlikte  45 kişi olarak, 29.Mart 2018 Perşembe günü  Ankara’ya  gideceklerini ,  Anıtkabir’ de  Atatürk’ün manevi huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulunacaklarını ,  aynı gün  bütün  Bolu Milletvekillerini de  TBMM ‘nde   ziyaret edeceklerini”  söyledi. ADD Başkanı Raşit Aydın,  ileriki günlerde Belediye Başkanı ve bütün siyasi parti il başkanlarına nezaket ziyaretleri gerçekleştireceklerini de  ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: Atatürkçü, Düşünce, Derneği, (ADD), Bolu

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