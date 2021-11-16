

Haber: Uğur Balaban

Konya Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksek Okulu Spor Yönetimi Bölümüne akademisyen olarak atanan Adem Evcil görevine başladı.

“AKADEMİSYEN OLARAK ATANMIŞ BULUNMAKTAYIM”

Atanmasının sevincini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Evcil, “Yüce Allah’tan ne isterseniz rabbim onu verir. Özüyle sözü bir olana kurban olayım. Allah bir şeyi nasip edecekse onu bozmaya,engellemeye, ertelemeye kimsenin gücü yetmez. An itibariyle Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksek Okuluna akademisyen olarak atanmış bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.