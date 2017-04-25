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25 Nisan 2017 Salı
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    • Adem Evcil’den ermenistana sert tepki

    Ermenistan'da sözde ermeni soykırımının 102. yıldönümünü anma etkinliği düzenleyen grupların, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını yakmasına Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanı Adem Evcil sert tepki gösterdi.

    25 Nisan 2017 Salı 11:55
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    Adem Evcil’den ermenistana sert tepki

     

    Ermenistan’ın başkenti Erivan’da sözde ermeni soykırımının yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağı yakılmasının ardından MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, yayınladığı bir mesaj ile sert tepki gösterdi. Adem Evcil yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Ermenistan’da sözde ermeni soykırımının 102. yıldönümü nedeniyle anma etkinliği düzenleyen grupların Türkiye ve Azerbaycan Bayraklarını ateşe verdiği basına yansımıştır.

    Bayrak, bir bütünü tamamIayan iIahi bir sevginin gökyüzünde daIgaIanışıdır.

    Bayrak bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü, tarihinin hatırasıdır. Değeri; pamuk, atlas ve ipekten yapılmasına bağlı olmayıp, temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülür. Devletin hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil ettiği için bayrağa saygı gösterilir.

    Türk Bayrağı gerek tarihi gerek manası ile dünyanın en şerefli bayrağıdır. Hilalini İslamın nurundan, yıldızını Türklüğün şuurundan, rengini şehitlerimizin kanından almaktadır. Haçlı zihniyeti şimdilerde suret değiştirmekte ve farklı ülkelerle karşımıza çıkmaktadır.

    “Türk’ün gücünü görecek, önünde diz çökeceksiniz!”

    Azerbaycan Karabağ'da binlerce soydaşımızı acımasızca katleden ermeni soysuzlar bir kez daha Türk düşmanlıklarını bayrağımızdan çıkarmışlardır. Kutsalımıza el uzatmışlardır.

    Bu çirkin ve haysiyetsizce saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu elim hadisenin müsebbiplerinin en ağır şekilde cezalandırılması için Türk Dışişlerini göreve davet ediyorum. And olsun ki birgün Türk’ün gücünü görecek, önünde diz çökeceksiniz!

    Bayraksızlar bayraksızIar. Yere düşse bayrak sızIar. Nerden biIsin kıymetini, soysuz sopsuz bayraksızlar.”

    Anahtar Kelimeler: Ermenistanda, Sözde, Ermeni, Soykırımının, 102.

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