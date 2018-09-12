HABER:S.Özge Yücel

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı kapsamında, Bolu’da trafik ekipleri emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı. Hürriyet Caddesi üzerinde 2 saat süren uygulamada, 56 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı, 5 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu için toplam 6 bin 538 lira para cezası kesildi. Uygulamayla ilgili bilgi veren ekipler amiri Mehdi Çelebi, “100 günlük eylem planı trafik güvenliği denetim planlamasında emniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu ile görüşenlere yönelik uygulamalar Bolu’nun her sokağında kesintisiz olarak devam edecek. Bu kurallara uymayanlara 108 lira idari para cezası kesilecektir.” dedi.