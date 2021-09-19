Adı unutulmayacak

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da, Spor Bakanlığı Bilardo Federasyonu’nun koordinesinde düzenlenen Bolu İl Birinciliği Turnuvası, 33 lisanslı sporcu ve 8 resmi hakemin katılımıyla Bolu Bilardo İl Temsilciliği tarafından dün ŞEY Bilardo’da başladı. 22 Eylül tarihinde final maçlarıyla son bulacak olan turnuvanın devam ettiği sırada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’in kuzeni, kentin sevilen isimlerinden Sezin Özdemir’in korona virüsle mücadelesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu üzücü haberi alan Bolu Bilardo İl Yönetimi, devam eden Bolu İl Birinciliği turnuvasının adını “Sezin Özdemir Bolu İl Birinciliği Turnuvası” olarak değiştirme kararı aldı. Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar, “Arkadaşımız, Bolu’nun gülen yüzü Sezin Özdemir’in vefat haberi tüm Bolu halkını olduğu gibi bizi de büyük bir üzüntüye boğdu. Sezin’in ismini yaşatmak için biz de Bolu’da ilk kez rekor sayıda katılımla gerçekleştirilen bilardo turnuvamızı Sezin Özdemir’e ithaf etmek istedik. Sezin Özdemir’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi.