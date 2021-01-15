Adım adım aşı yolculuğu

Haber:Erdal Tanrıverdi

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşıları bugün ilk kez, aile hekimliklerinde ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin Köroğlu ile Merkez ünitelerinde sağlık çalışanları ve idarecilerine randevulu şekilde yapıldı. İçlerinde İl Sağlık Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ünal Barutçu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Taner Laçin, Fatma Hatun Hastanesi Baş Hekimi Hüseyin İka, Sağlık-Sen Bolu İl Temsilcisi Sami Yılmaz’ın da bulunduğu birçok idareci de ilk günden gönüllü oldu.

Aşı olmak için ne yapmalıyız?

Sağlık çalışanlarına yapılacak olan aşı uygulaması bir ay arayla iki doz şeklinde gerçekleşiyor. Çalışanların ilk dozu tamamlandıktan sonra vatandaş da CoronaVac aşısından faydalanabilir hale gelecek. Tıpkı önceden yaptıkları randevu sistemi gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’nin sitesinden veya ALO182’yi arayarak aşı randevusu alabilecekler. Ayrıca e-nabız’dan girerek de randevu alınabilecek. Randevu aldıkları yer olan aile hekimlikleri veya İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin Köroğlu ve Merkez ünitelerinde aşı uygulaması yapılacak. CoronaVac aşısının sahip olduğu yan etkiler sebebiyle aşı gönüllülerinin yaşayabileceği alerjik semptomların gözlemlenebilmesi için de 15 dakika müşahede altında tutulacaklar.