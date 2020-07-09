Haber: Volkan Yılmaz

İlimizde Sakarya ve 50.Yıl Ortaokullarında uzun süre öğretmenlik yapan Saliha Ertan öğretmenlik yıllarındaki birikimlerini Adım Adım Başarı Yolculuğu kitabında bir araya getirdi. Kitabında ortaokul yaş grubundaki öğrencilere başarının adımlarını anlattığını belirten Ertan “Emekli bir öğretmenim. 3 yıl önce Sakarya Ortaokulundan emekli oldum. 15 yıllık birikimlerimi bu kitapta paylaştım. Adı Adım Adım Başarı Yolculuğu. İlköğretim 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için hazırlanmış bir kitap. Bu kitapta neler var. Bu kitap bir öğrencinin başarılı olması için hedefle başlayan ilk konu doğru okuma püf noktaları, nefes eğitimi, zaman yönetimi, duygusal özürlük tekniği ve bu teknik Türkiye’de ilk defa bir kitapta teorik anlatılıyor. Yine bu yaş grubunda nefes eğitimi de ilk defa bir kitapta anlatılıyor. Bu iki konu zaten çok dikkat çekici olacak. Akabinde ders çalışma yöntemleri, test çözme teknikleri, dikkat, odaklanma, olumlu düşünebilme ve motivasyon gibi bir çok konu var. Renkli, resimli, büyük puntolu bir kitap çünkü ben o mutfakta yetiştim. O çocukları çok iyi tanıyorum 20 yıl Sakarya, 5 yıl da 50.Yıl Ortaokulunda öğretmenlik yaptım. Hep bu yaş grubu ile çalıştım ve o yıllardaki tecrübelerimi de aktardım” dedi.

“SEVDA VE SEVGİ İLE YAZILDI”

Kitabını sevda ve sevgi ile yazdığını dile getiren Ertan “Kitaba bakanlar bu kadar dolu dolu bir kitap görmediklerini söylüyorlar. Zaman yönetimi de var. Zaman yönetimi uzmanlığımı aldım. Elginkan’da bir kez anlattım daha sonra Elginkan kapandı. Onun için bir sürü emek vermiştim demek ki buraya nasipmiş. Ben 9 dalda uzmanım aslında. Bu 9 daldaki uzmanlık bu çocukların anlayacağı şekilde. 10, 11 yaşlarında bazı çocuklar beyni hiç görmemiş mesela. Bir insan kendi beynini bilmezse nasıl kullanacağını bilmezse nasıl karar verecek nasıl başarılı olacak. Mesela bir cep telefonu aldığımızda içinden kullanma kılavuzu çıkıyor ama kimse bize beynimizi nasıl kullanacağımızı öğretmiyor. Sağ beyin sol beyine göre her şey değişiyor. Öğrenmemiz, anlatmamız, ders çalışmamız. Yani bu kitapta yok yok. Bu ilk baskı ilk 1000 tane basıldı. Sevda ve sevgi ile yazıldı” şeklinde konuştu.

“3 YILLIK BİR EMEK VAR AMA 15-18 YILLIK BİR BİRİKİM VAR”

Kitaba ilk 2007 yılında başladığını fakat bazı sorunlardan dolayı ara vermek zorunda kaldığını belirten Ertan “2007 yılında emekli olduğum yıl başladım. Sonra annem kanser hastalığına yakalandı o yüzden durdu. Tabi moral motivasyon kalmadı. Ama iyi ki durmuş diyorum yoksa bu uzmanlıklar olmazdı. Özellikle bu koronanın ilk üç haftası bitirdim diyebilirim. 3 yıllık bir emek var ama 15-18 yıllık bir birikim var” ifadelerini kullandı.

“KABUL ETMEDİKÇE KİMSE BAŞARISIZ DEĞİLDİR”

Son olarak ortaokul yaş grubundaki öğrencilere başarının sırlarından birini söyleyen Ertan “Kitapta da belirtmiş olduğum bir sözüm var. Kabul etmedikçe kimse başarısız değildir. Yani aslında başarısızlık yoktur sonuçlar vardır, geri bildirimler vardır. Biz bir hedef koyarız o hedefe ulaştıysak başarılı olmuşuz demektir. O hedefe ne kadar yaklaştığımız önemli olan. Pes ettiklerinde, başaramam dediklerinde kaybediyorlar. Bu kitap onlara daha olumlu düşünmeyi, daha pozitif düşünmeyi nasıl başarıya ulaşacağını anlatıyor. Hiçbir öğrenci hiçbir rehberlik hizmeti almasın, iddia ediyorum bu kitabı okusun hedefini koysun, nefes ve heyecan durdursun sınavda yüzde doksan dokuz başarılı olur. Bir de altını çizmek istiyorum. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri için çok kitap yok. Hep üniversite sınavına hazırlık kitapları var. Ama burada da çok ciddi bir sınav var. Bu da hayatın ilk ciddi sınavı aslında. Buradaki bu ciddi sınavda başarılı olunursa üniversite sınavına da bilinçaltı olarak yansıması oluyor. Bu yaş grubunda çok ciddi ve üzerinde durulması gereken bir dönem. Tuğra kitap evi, www.kitapmolası.com da satışları başlamıştır. Almak isteyenler buradan ulaşabilir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 12:32