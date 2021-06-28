Haber: N. HalidAltundal

2020 yılı Mart ayından bugüne kadar zorlu günler yaşatan koronavirüs salgınında adım adım sona doğru yaklaşılıyor. 47 milyondan fazla aşı uygulanan ülkemizde son açıklanan koronavirüs sayıları yüzleri güldürüyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Sayfasında açıklanan 27 Haziran 2021 tarihli koronavirüs tablosunda vaka sayısı 5 binin altına indi. Son açıklanan tabloya göre ülkemizde son 24 saatte yapılan 215 bin 294 koronavirüs testi sonucunda 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. 390 hastanın çıktığı tabloya göre 52 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi.

Vaka ve ağır hasta sayısındaki düşüşe karşılık 5 bin 937 kişi ise iyileşti.

TOPLAM VAKA SAYISI 84 BİN

Son açıklanan tabloyla birlikte ülkemizde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısı 60 milyon 105 bin 441’e ulaştı. Salgının ülkemize ilk giriş yaptığı günden bugüne kadar 5 milyon 409 bin 27 vaka tespit edildi. Toplam vakaların 5 milyon 275 bin 231’i iyileşirken 49 bin 576 vatandaşımız ise yaşamını yitirdi. Son paylaşılan sayılarla birlikte toplam ağır hasta sayısı düşüşünü sürdürerek 736’ya indi. Toplam aktif vaka sayısı ise 84 bin 220 oldu.

YENİ HARİTA BEKLENİYOR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önümüzdeki günlerde haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayısına ilişkin haritayı paylaşması bekleniyor. İlimizde 12-18 Haziran haftasına ait haritada yüzde 2,6’lık artışla 109,61 olarak tespit edilen vaka sayısının yeni açıklanacak 19-25 Haziran haftasına ait haritada düşüş göstereceği düşünülüyor.