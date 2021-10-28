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Adım adım sona geliniyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın en önem verdiği projelerin başında gelen ve şehrin kuzey bölgesine hareket katacak kanal kapatma projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Adım adım sona geliniyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın seçim vaatleri arasında da yer alan ve en önem verdiği projelerden birisi olan kanal kapatma projesi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kapatma işlemi tamamen biten dev projede önce kaldırım çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şimdi de araç trafiğine açık olacak alanları kısım kısım asfaltlamaya başladı.

Havaların iyi gitmesi ile çalışmalarına hız veren ekipler, hem asfalt çalışmalarını sürdürüyor hem de belirlenen bölgelere dönel kavşakları inşa ediyor. Öncelikle araç trafiğinin akacağı alanların tamamlanmasının ardından orta alanda yer alacak yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları için de çalışmalar kısa süre sonra başlayacak.

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