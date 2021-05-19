Haber: Okay Özcan

Göynük ilçesinde Orman Mühendisliği yapan Lütfi Torçuk adına hatıra ormanı oluşturuldu. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yaptığı sırada, 2014 yılında yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Lütfi Torçuk adına hatıra ormanı yapıldı. İlçede düzenlenen törende, ormanlık alan 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Seben ve Göynük Orman İşletme Müdürlükleri'nde de görev yapan Torçuk adına Seben ilçesinde de hatıra ormanı oluşturulmuştu.