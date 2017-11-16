Haber: Kasım ŞAHİN

Soruşturma işlemlerinin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol ve Uzman Dr. Erdem Hösükler'in sunumları ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 ayrı günde, adli rapor düzenleyen, Bolu il merkezi ve ilçelerinde görev yapan adli hekimlerin katılımı ile toplantı düzenlendi.

Toplantıya çok sayıda adli hekim katıldı. Verimli geçen toplantı sonunda adli rapor düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlendi.