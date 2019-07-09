Adli kontrol şartıyla bırakıldı

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kuryelik yapan H.A.’nın (31) evinde uyuşturucu madde imal edildiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

Eve yapılan baskında polis ekipleri hint keneviri bitkisi, esrar maddesi, hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenekte florası, bin 200 TL sahte para, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tüfek fişeği ele geçirmişti.

MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. hakkında mahkeme kararını verdi. H.A, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.