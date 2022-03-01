

Haber: Okay Özcan

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'taki apartman dairesinde N.A. ve sevgilisi C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.A, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine şiddet uyguladığı öne sürülen C.A'yı sırtından bıçakladı. Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen N.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı C.A. ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.