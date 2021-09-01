Adli tatil bitti

Haber: Okay Özcan

Yaklaşık bir buçuk aydır adli tatilde olan Hakim, Savcı ve adli personel, 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle yeniden görev başı yaptılar. Görülmeyen davalar ise 1 Eylül Çarşamba gününden itibaren yeniden başlamış olacak.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, birçok davanın adli tatil sonrasına bırakıldığını belirterek; “Yeni adli çalışmalarımız 1 Eylül tarihi itibariyle başlamıştır. Tüm Hakim, Savcı ve adli personelimizin yeni çalışma dönemlerini başarılı ve adil bir şekilde yürüteceklerinden eminim. Herkese yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde, adi tatil sonrasına bırakılan dosyalar yeniden görüşülmeye ve kararların alınması da başlayacak. Temennimiz, adil yargılamadan yanadır. Bolu Adliyesi olarak personel ve ekipman olarak görevimize hazırız. Hem Bolu halkına ve hem de Bolu adliyesi olarak yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yeni çalışma döneminde öncelikle Ağır Ceza Mahkemelerinde çok önemli davaların karara bağlanması bekleniyor.