Adli tatil sona erdi

Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık 40 günlük adli tatil bu gün itibariyle tamamlandı. Adli tatil nedeniyle görülen dava dosyası ve karar dosyaları Eylül ayına ötelenmişti. Bu ay içerisinde birçok dava dosyasının karara bağlanması bekleniyor. Bu dosyalar arasında en önemlisi ise Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Gerede ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Berfin Yıldız’ı öldüren Cihat Kaycı’nın duruşması olacak.

5 Eylül’de son kez görülecek duruşmada Cihat Kaycı hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek. Bir çok uyuşturucu ticareti yapmak suçlamalarında haklarında davalar açılan dosyalarda da kararlar bekleniyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2019 yılı adli tatilin sona erdiğini ve dava dosyalarının yeniden görülmeye başlayacağını belirterek; “Adli tatil döneminde bazı mahkemelerimiz görev yapmıştır. 1 Eylülün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren mahkemelerim yeniden yani bu günden itibaren duruşmalar yeniden görülmeye başladı. Tüm adli personelimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.