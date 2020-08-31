Adli Tıp personel alacak

Haber: N. Halid Altundal

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Resmi Gazete’nin 31 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre Adli Tıp Başkanlığı 60 personel alacak. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacak. Sözlü sınavlara 2018 yılı KPSS'ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.

BOLU’YA 1 SAĞLIK TEKNİKERİ

İlana göre, Adli Tıp Kurumu İstanbul Merkez Teşkilatına 24 veri hazırlama ve kontrol işletmeni; Adana ve Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına 2’şer kimyager; Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına 1, Erzurum, Malatya, Bursa ve İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığına 2’şer laborant; İstanbul Merkez Teşkilatına 2 sağlık teknikeri, 3 tekniker, 2 aşçı; Bolu, Bitlis, Burdur, Denizli, Düzce, Edirne, Gaziantep, Kocaeli, Mardin, Muş, Siirt, Urfa ve Zonguldak Adli Tıp Şube Müdürlüğüne 1’er sağlık teknikeri; Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığına 2, Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına 1 sağlık teknikeri alınacak.

BAŞVURULAR 7 EYLÜL'DE

Başvurular 7 Eylül Pazartesi saat 10.00'da başlayıp, 18 Eylül Cuma saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Başvurular Adli Tıp Kurumunun "www.atk.gov.tr" adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin PDF ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekiyor. Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanacak. İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek. Adaylar ilanla ilgili tüm detaylara Resmi Gazete’nin 31 Ağustos 2020 tarihli sayısında “Çeşitli İlanlar” başlığındaki Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ilanından ulaşabilecek.