Adliye bahçesine 500 fidan dikilecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından destek verilen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes Ol” projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Yükümlüleri çalışma başlattı. Adalet Sarayının bahçesinde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Parkı çevresine 500 adet leylandi fidanı dikmek üzere çalışma yapan yükümlüler, parkı fidan dikimine hazır hale getirmeye çalışıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye getirilen fidanlar, ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla "Bugün fidan yarın nefes" adı altında "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla 11 Kasım'da saat 11.11'de toprakla buluşturulacak.