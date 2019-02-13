Adliye bakın kimin dostu

Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Adalet Sarayı, içerisine yapılan bebek bakım odası, emzirme odası ve adliyede çalışan kadın personellere verilen eğitimler dolayısıyla bebek dostu kurum sertifikası almaya hak kazandı. Adliyede düzenlenen törende konuşan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "bebek dostu adliye" çalışmasının faydalı olacağı inancında olduklarını ifade ederek, "Adliyedeki arkadaşlarımıza sağlık il müdürlüğü olarak eğitimlerimizi verdik. Odanın broşür, videolar ve eğitimlerle donanması noktasında katkılarımız oldu. Bolu'nun ilki olması noktasında da hem adliyemize hem ön ayak olması sebebiyle başsavcımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ise, Bolu'da birbirine ve yasalara saygılı çok güzel insanlar yaşadığını belirterek, "Dolayısıyla bu güzel şehrin güzel insanlarına da güzel hizmetler yakışıyor. İl sağlık müdürlüğümüze ve arkadaşlarına verdikleri katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol tarafından Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman’a bebek dostu kurum belgesi takdim edildi. Belge takdiminin ardından bebek bakım ve emzirme odasının açılış kurdelesi kesildi. Düzenlenen törene, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.