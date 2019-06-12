Adliye de bayram var



Haber: C. Kutay AYKAN

Ramazan Bayramı tatili sonrası Bolu Adliyesinde bayramlaşma gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Taner Gülşen, Bolu Baro Başkanı Av. Sabri Erhendekçi ile Bolu Adliyesinde görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları, adliye personeli, denetimli serbestlik personeli ve Bolu Barosuna kayıtlı avukatlar katıldılar.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman; “Bu vesile ile tüm yargı camiasının ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyoruz” dedi.