Adliye koridorları bir anda karıştı

Haber: C. Kutay Aykan

Adliye de kavga olayı dün saat 10.30 sıralarında adliyenin birinci katında meydana geldi. Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde annesi ve kendisi arasında görülen bir dava için adliye ye geldiler. Duruşma saatini beklerken, daha önceden kendisine tecavüz ettiği ve bu yüzden davalarının sürdüğü genç erkek, arkadaşının davası için o da adliyi ye geldi.

Her iki taraf tesadüfte olsa birbirleriyle karşılaştı. Genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen genç erkeğin, alisine alaycı bir şekilde gülmesi, kavganın ateşlenmesine neden oldu ve bir anda ortalık savaş alanına döndü. Kısa sürede adliye güvenlik polisleri olaya müdahale ederken, yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Genç erkek darp edildiğine dair, genç kızın ailesi de darp edildikleri gerekçesiyle karakola gidip birbirleri hakkında şikayetçi oldular.

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021, 13:43