Adliye personeli kan bağışladı

Haber: Ceylan Beykoz

Günümüzde en çok ihtiyaç duyulanların başında yer alan kan, her geçen gün daha da önem arz ediyor. Bu önemi yakından takip eden Bolu Adliye personeli, Türk Kızılay Şubesi ile bir organize gerçekleştirerek, Adliye binası içerisinde kan bağışında bulundular. Bağışa İnfaz Koruma Personeli de katkıda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, bağış konusunda şunları söyledi; “Kan yaşamında en büyük öneme sahip olan bir değerdir. Hem sağlık, hem de hayat kurtarma açısından kan değerlidir. Bizde Adliye çalışanları, Hakimlerimiz ve Savcılarımızla birlikte bu güzel paylaşımda destek olmak istedik. Tüm adliye çalışanlarına gönülden teşekkür ederim” dedi.