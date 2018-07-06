Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cezaevlerine ve Adliye’ye alınacak 23 personel için 204 kişi 9 Temmuz tarihinde sınava girecek. Komisyon Başkanlığını Adalet Komisyon Başkanı Seyfi Han, Üye Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve Üye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Taner Gülşen, sınav komisyonunu oluşturacak.

Bolu Adliyesine alınacak sözleşmeli zabıt katipliğine 5 personel alınacak ve bu sınava 29 kişi, Sözleşmeli icra katipliğine 12 personel alınacak 133 kişi katılacak. Sözleşmeli mübaşir kadrosuna 1 personel alınacak ve bu sınava 10 kişi katılacak. Cezaevlerine alınacak sağlık memurluğuna 2 personel alınacak ve sınava 10 kişi, şoför kadrosuna 2 kişi alınacak, sınava ise 17 şoför adayı girecek. Son olarak makine teknisyenliğine alınacak 1 personel için 5 kişi 9 Temmuz 2018 tarihinde Bolu Adliyesinde yapılacak sınavlara girecekler. 23 personelin alınacağı sınavlara toplam 204 kişi katılacak.