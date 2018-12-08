HABER:Gönül Olutürk

Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 20 sanıkla avukatları katıldı. Duruşmada, davanın geldiği aşama hakkında sanıklara bilgi veren mahkeme başkanı, sanıkların ve avukatlarının bu aşamada incelenmesini istediği bir husus olup olmadığını sordu. Hem sanıkların hem de sanık avukatlarının bir talebi olmaması üzerine mahkeme başkanı cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını sunması için söz verdi. Cumhuriyet savcısı, haklarında dava açılan sanıkların, örgütün finans kaynaklarından biri olan Bank Asya'ya destek olduğu, örgütün düzenlediği sohbet ve toplantılara katıldığı, örgüte müzahir kişiler ve kurumlarla ilişkisi bulunduğunun sabit olduğu görüşüne varıldığını gerekçe göstererek, 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından söz alan sanık avukatları ve sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı 15 Ocak 2019'a erteledi.