Ziyarette açıklama yapan HSK Başkanvekili Yılmaz, adliyelerdeki iş yüküne dikkati çekti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adalet hizmetinin aksatılmadan yürütüldüğünü belirterek, "İnşallah ilerleyen dönemde işlerimizin yoğunluğu yavaş yavaş azaldıkça hakimlerimizin ve savcılarımızın yükü azaldıkça çok daha nitelikli adliye hizmeti olacağını millet görecek. Önümüz aydınlık. Hakim ve savcılarımıza milletimiz inansın ve güvensin." dedi.

Yılmaz, ülke genelinde FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili davaların devam ettiğini hatırlatarak, “adliyelerde FETÖ dışında ağır bir yük vardı zaten. Onlar da devam ediyor. Herkes adliyelerdeki hizmeti, FETÖ davalarıyla ilgili görürse hakim ve savcılarımıza haksızlık yapmış olur. Zaten hakim ve savcılarımızın önünde olağanüstü bir iş yükü vardı. Bu iş yüküne ek olarak bir de terör davaları eklendi ama dünyada hiçbir adalet teşkilatının başa çıkamayacağı bu zorluğa rağmen, bizim hakim ve savcılarımız büyük fedakarlıkla iş yükünün de altından kalktılar. Yüzlerinin akıyla kalktılar” yorumunu yaptı.

Yılmaz, davaların hukuk zemininde, kamuoyu önünde, halka açık bir şekilde devam ettiğini, duruşmaların izlenebildiğini belirterek, "Adalet hizmetini arkadaşlarımız aksatmadan yürütüyor. Her yerde böyle. İnşallah ilerleyen dönemde işlerimizin yoğunluğu yavaş yavaş azaldıkça hakimlerimizin ve savcılarımızın yükü azaldıkça çok daha nitelikli adliye hizmeti olacağını millet görecek. Önümüz aydınlık. Hakim ve savcılarımıza milletimiz inansın ve güvensin." ifadelerini kullandı.