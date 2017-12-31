Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde ihtiyaç halinde kendilerine başvurulabilecek bilirkişilerin isimleri tek tek Bolu Adliyesi resmi internet sitesinde açıklandı. 2018 yılında ilimizde 5 bin 380 kişi mahkemelerinden gelecek davetiyeleri de beklemeye başladı. 2017 yılı verilerine göre nüfus sayısı 195 bin 209 olarak belirlenirken, bu nüfus sayısına göre 36 kişiden birinin ilimizde bilirkişi olduğu gerçeği de ortaya çıktı.

2018 yılında ilimizde ihtiyaç halinde mahkemelerde görev yapacak olan bilirkişilerin 50’şerli gruplar halinde Adliye’de bilirkişilik yemin törenlerine katılarak yemin ettikleri öğrenilirken, belirlenen bilirkişilerin tüm meslek grupları, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, emniyet mensubu, öğretmen, belediye çalışanı, avukat, her türlü mühendis, doktor gibi bir çok alanda görev yapan kişilerden seçildiği ve rakamın bu yüzden dolayı yüksek olduğu iddia edildi. Önümüzdeki yıllarda bu bilirkişilik konusunda yeni bir yönetmeliğin çıkması da bekleniyor.