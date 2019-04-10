Adliye’de görev yapan polisleri unutmadı

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirmesiyle birlikte sürekli olarak farkındalık yaparak, hem personelin iyi şartlarda çalışması hem de yeni hizmet binasının hizmete girmesi konusunda büyük bir başarı gösteren Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Türk Polis teşkilatının 174’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle önce Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlere iştirak etti ardından da Adliye Sarayına gelerek, burada 24 sata boyunca görev yapan polis memurlarına çiçek vererek günlerini kutladı.

Türk toplumunda polis teşkilatının çok önem arz ettiğini belirten Başsavcı Yaman, “Polisimiz vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak adına 24 saat görev başında ve her daim haklının yanında haksızın karşısında olmuştur. Bolu halkının huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden başarılı bir şekilde görev yapan tüm emniyet mensuplarının kuruluş yıldönümü cani gönülden kutluyorum. Polis demek huzur demektir” diye konuştu.