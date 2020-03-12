​​​​​​​Adliye’de virüs ilaçlaması

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman talebi üzerine Bolu Belediyesinden ilaçlama yapılması konusunda talep de bulunuldu. Başsavcı Yaman’ın talebi üzerine Bolu Belediyesi ilaçlama ekipleri adliye binasına gelerek giriş ve çıkışlar, duruşma salonları, koridorlar, kantin ile mahkeme kalem odaları didik didik corona virüsüne karşın ilaçlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, adliyenin yoğun insan talebine hizmet verdiğini belirterek; “Maalesef virüs dünya geneline yayılmıştır. Ülkemizde de bir vatandaşımızda virüsüne rastlanmasının ardından bizde tedbir almak zorundaydık. Belediye ile işbirliği yaparak, adliye binamızı didik didik ilaçla mikroplardan arındırma çalışmasını gerçekleştirdik” dedi.

Adliye binasının giriş ve çıkışlarında görev emniyet mensupları da plastik eldiven takarak, ağızlarına da maske takarak görev yapmaya başladılar. Ayrıca, Bolulu vatandaşlarda cadde ve sokaklarda tedbir amaçlı ağızlarına maske takarak dolaşmaya başladılar.