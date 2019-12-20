Adliyenin ağır misafirleri vardı

Haber: N. Halid Altundal

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Bolu Adalet Sarayı’nı ziyaret etti. Ziyarette Yargıtay Heyetine Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal eşlik etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca ile Vekili Adıgüzel, Bolu Adalet Sarayını gezerek Cumhuriyet Başsavcısı Yaman’dan bilgi aldılar. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Halil Adıgüzel Bolu Adliyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.